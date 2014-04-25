У ЦВК пропонують провести замість всеукраїнського референдуму консультативне опитування

Заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера вважає за доцільне провести консультативне опитування щодо державного устрою України замість всеукраїнського референдуму, для організації якого обмаль часу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

«До 25 травня залишився місяць, і з організаційної точки зору цього часу є вкрай обмаль для того, щоб запустити всеукраїнський референдум за народною ініціативою за процедурою, передбаченою частиною 2 статті 72 Конституції України», - зазначив Магера.

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Крім того, виконуючий обов’язки президента не має права видавати указ про призначення будь-якого всеукраїнського референдуму, підкреслив Магера.

Заступник голови Центральної виборчої комісії України пропонує «проведення консультативного опитування громадян України щодо ставлення громадян до певних питань загальнодержавного значення – можна таке допускати, якщо буде прийняте рішення вищими органами державної влади».

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Проте Магера переконаний, що «не може один чи два регіони України колотити всією Україною і нав’язувати федеративний чи унітарний устрій, одну чи дві державні мови».