Призначено нового главу міліції Кіровоградщини

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

"В МВС України була створена комісія, яка вже провела кілька засідань, на одному з яких обговорювалися кандидати на посаду начальника УМВС України в Кіровоградській області. Особисто міністром і членами люстраційної комісії було відзначено, що кандидати від Кіровоградщини виявилися одними з найсильніших. І в результаті жорсткої конкуренції перевагу було надано полковнику міліції Вітюку", - сказано в повідомленні.

Новопризначений начальник міліції Кіровоградщини коротко розповів про свою службу в органах внутрішніх справ області та подякував керівництву держави, МВС та області за довіру, а також представників громадськості.

"Я всім вдячний. Повірте, у мене немає сумніву в тому, що ми разом з вами, об'єднавши зусилля, подолаємо той негатив, який сьогодні існує в державі та області. Наші спільні добрі справи на благо країни і народу, для яких ми живемо, скажуть самі за себе", - підсумував він.

Раніше Вітюк працював заступником начальника УМВС України на Львівській залізниці - начальником кримінальної міліції.