Шойгу каже, що в Україні нема російських диверсантів

Про це, як повідомляє Міністрерство оборони Росії, він заявив під час телефонної розмови з міністром оборони США Чаком Хейгелом.

«Коментуючи слова Хейгела про начебто «масове збільшення» збройних сил Росії на кордоні з Україною і «дестабілізуючих навчаннях», російський міністр закликав співрозмовника сприяти максимальному зниженню «градуса напруги».

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Він рішуче спростував безпідставні твердження про присутність на українській території російських диверсійно-розвідувальних груп, які начебто дестабілізують ситуацію у південно-східних регіонах», – повідомляє Міноборони Росії.

Телефонна розмова між російським і американським міністрами оборони відбулася 28 квітня.