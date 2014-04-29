Шойгу каже, що в Україні нема російських диверсантів
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу спростовує присутність в Україні російських диверсантів.
Про це, як повідомляє Міністрерство оборони Росії, він заявив під час телефонної розмови з міністром оборони США Чаком Хейгелом.
«Коментуючи слова Хейгела про начебто «масове збільшення» збройних сил Росії на кордоні з Україною і «дестабілізуючих навчаннях», російський міністр закликав співрозмовника сприяти максимальному зниженню «градуса напруги».
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Він рішуче спростував безпідставні твердження про присутність на українській території російських диверсійно-розвідувальних груп, які начебто дестабілізують ситуацію у південно-східних регіонах», – повідомляє Міноборони Росії.
Телефонна розмова між російським і американським міністрами оборони відбулася 28 квітня.