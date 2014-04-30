ЗМІ: Екстремісти в Горлівці захопили міськраду та райвідділ міліції, розвантажують зброю

Сепаратисти захопили міську раду Горлівки та центрально-міський райвідділ міліції.

Про це повідомляє «ОстроВ» з посиланням на джерело з місця подій.

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«Горлівська міськрада захоплена озброєними людьми в камуфляжі. Близько 20 осіб. Розвантажують зброю. Також захоплений центрально-міський райвідділ міліції», - повідомило джерело видання.