ЗМІ: Екстремісти в Горлівці захопили міськраду та райвідділ міліції, розвантажують зброю

08:43, 30 квітня 2014
Політика
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У Горлівці озброєні сепаратисти захоплюють адмінбудівлі.

Экстремисты захватили горсовет и милицию / REUTERS

Сепаратисти захопили міську раду Горлівки та центрально-міський райвідділ міліції.

Про це повідомляє «ОстроВ» з посиланням на джерело з місця подій.

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«Горлівська міськрада захоплена озброєними людьми в камуфляжі. Близько 20 осіб. Розвантажують зброю. Також захоплений центрально-міський райвідділ міліції», - повідомило джерело видання.

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