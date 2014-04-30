На Херсонщині "гастролери" з Криму ведуть спостереження за стратегічними об'єктами

За оперативними даними групи «Інформаційний Спротив», у Херсонській області заїжджі «гастролери» з Криму безперешкодно роз'їжджають регіоном і ведуть спостереження за стратегічними об'єктами.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи “Інформаційний опір” Дмитро Тимчук.

Як йдеться в повідомленні, «за оперативними даними групи «Інформаційний Супротив», в той час, коли увага вищого керівництва, силовиків і всієї країни привернута до подій на сході України, на півдні ситуація також не вселяє оптимізму. У Херсонській області заїжджі «гастролери» з Криму з тільки-но виданими російськими паспортами безперешкодно роз'їжджають регіоном. Відзначено неодноразові випадки їх появи біля українських військових частин і спостереження за стратегічними об'єктами».

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За даними Тимчука, особливу увагу кримські «посланці» приділяють військовій частині А1604 (аеродром у Чорнобаївці, колишній 320-й окремий вертолітний полк ОдПО).

«Що цікаво, армійські командири середньої і молодшої ланки виявляють достатню пильність і періодично організовують затримання цих «спостерігачів», передаючи їх правоохоронним органам. Водночас відзначено, що з незрозумілих причин вони дуже швидко опиняються на волі і продовжують свою діяльність», - пише Тимчук.