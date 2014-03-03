Росія захопила більшість стратегічних військових об'єктів Криму

Озброєні російські військовослужбовці захопили більшість стратегічних військових об’ктів Криму. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода в автономії.

Останніми годинами блокувався Керченський загін морських прикордонників, напружена ситуація була в Балаклавському загоні. Загалом ситуація на українському флоті – напружена. Кримські військові кажуть, що головна тактика – не провокувати добре озброєних росіян. Втім у разі порушень з їхнього боку, готові стати на захист.

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Водночас спробу російськими військовими захопити територію частини відбив загін морської піхоти у Феодосії і загін берегових військ у Перевальному. В останньому пересічні кримчани разом зі священиками заступилися за військових.

У Севастополі нині перебуває новопризначений в.о.командувача ВМС України Сергій Гайдук для контролю за ситуацією.