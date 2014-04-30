Кримчани мусять чекати 5-10 годин, поки окупанти впустять їх у Крим
Черги у пунктах контролю на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю суттєво зросли.
Внаслідок непродуманих рішень нової влади Криму щодо організації повноцінного контролю пасажирів, транспортних засобів та вантажів на адміністративному кордоні між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю, суттєво зросли черги у пунктах контролю.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, найбільші ускладнення наразі спостерігаються у пункті контролю «Чонгар». Тут черги на виїзд з материкової України розтягнулися на 4 кілометри та мають тенденцію до збільшення. В середньому оформлення однієї вантажівки у російських прикордонників триває не менше 40 хвилин, а легкових автомобілів – 20 хвилин. Внаслідок чого водіям легкових автомобілів доводиться очікувати своєї черги близько 5 годин, а вантажівок – не менше 10. В цей же час на в’їзд до материкової України жодних ускладнень не спостерігається.
Читайте такожНа Херсонщині "гастролери" з Криму ведуть спостереження за стратегічними об'єктамиТака ситуація негативно відображається, у першу чергу, на жителях Криму, які вимушені постійно їздити на материкову частину України. У свою чергу, українські прикордонники вживають усіх засобів, щоб полегшити учасникам руху пересування в обидва напрямки, зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у березні Росія анексувала український Крим.