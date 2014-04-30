Кримчани мусять чекати 5-10 годин, поки окупанти впустять їх у Крим

Внаслідок непродуманих рішень нової влади Криму щодо організації повноцінного контролю пасажирів, транспортних засобів та вантажів на адміністративному кордоні між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю, суттєво зросли черги у пунктах контролю.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, найбільші ускладнення наразі спостерігаються у пункті контролю «Чонгар». Тут черги на виїзд з материкової України розтягнулися на 4 кілометри та мають тенденцію до збільшення. В середньому оформлення однієї вантажівки у російських прикордонників триває не менше 40 хвилин, а легкових автомобілів – 20 хвилин. Внаслідок чого водіям легкових автомобілів доводиться очікувати своєї черги близько 5 годин, а вантажівок – не менше 10. В цей же час на в’їзд до материкової України жодних ускладнень не спостерігається.

Читайте такожНа Херсонщині "гастролери" з Криму ведуть спостереження за стратегічними об'єктамиТака ситуація негативно відображається, у першу чергу, на жителях Криму, які вимушені постійно їздити на материкову частину України. У свою чергу, українські прикордонники вживають усіх засобів, щоб полегшити учасникам руху пересування в обидва напрямки, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у березні Росія анексувала український Крим.