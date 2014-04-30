Депутат: скликати ВР потрібно не для переобрання Турчинова, а для обговорення ситуації в країні

Народний депутат України, член депутатської групи «Суверенна європейська Україна» Віктор Пилипишин вважає, що позачергове засідання Верховної Ради України потрібне не для відставки в.о. президента України, голови парламенту Олександра Турчинова, а для обговорення ситуації в країні.

Про це Пилипишин заявив УНІАН, коментуючи ініціативу народного депутата Анатолія Гриценка (позафракційний) про необхідність відставки Турчинова з посади Головнокомандувача.

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За словами Пилипишина, питання зміни реально першої особи в країні потребує попереднього обговорення. «Проголосувати за зняття з посади - не є проблема. Тим більше, в нинішній ситуації, коли перша особа несе відповідальність за те, що відбувається. Але хотілося б зрозуміти, а хто його замінить? Який у цієї людини план дій і хто в його команді?», - сказав він.

У зв'язку з цим, на думку Пилипишина, збирати позачергове засідання Верховної Ради треба, але обговорювати на цьому засіданні потрібно не зняття когось з посади, а ситуацію в країні.

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Як повідомлялося, перебуваючи в Харкові, кандидат на пост президента України, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що Верховна Рада повинна негайно зібратися на позачергове засідання і переобрати Верховного головнокомандувача.

«Я ще раз закликаю колег-депутатів бути відповідальними у цей момент. Не придумувати якихось там засідань на 6 травня, бо може бути пізно. І не силовиків слухати, як пропонує Турчинов - нічого там слухати. Треба терміново зібратися на позачергове засідання і переобрати верховного головнокомандувача Турчинова. На керівні посади в країні зараз повинні бути призначені люди, які не бояться відповідальних рішень», - зазначив Гриценко.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня відбудеться засідання Верховної Ради за участю представників силових структур щодо ситуації в східних областях України.