Депутат: скликати ВР потрібно не для переобрання Турчинова, а для обговорення ситуації в країні
За словами Пилипишина, питання зміни реально першої особи в країні потребує попереднього обговорення.
Народний депутат України, член депутатської групи «Суверенна європейська Україна» Віктор Пилипишин вважає, що позачергове засідання Верховної Ради України потрібне не для відставки в.о. президента України, голови парламенту Олександра Турчинова, а для обговорення ситуації в країні.
Про це Пилипишин заявив УНІАН, коментуючи ініціативу народного депутата Анатолія Гриценка (позафракційний) про необхідність відставки Турчинова з посади Головнокомандувача.
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За словами Пилипишина, питання зміни реально першої особи в країні потребує попереднього обговорення. «Проголосувати за зняття з посади - не є проблема. Тим більше, в нинішній ситуації, коли перша особа несе відповідальність за те, що відбувається. Але хотілося б зрозуміти, а хто його замінить? Який у цієї людини план дій і хто в його команді?», - сказав він.
У зв'язку з цим, на думку Пилипишина, збирати позачергове засідання Верховної Ради треба, але обговорювати на цьому засіданні потрібно не зняття когось з посади, а ситуацію в країні.
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Як повідомлялося, перебуваючи в Харкові, кандидат на пост президента України, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що Верховна Рада повинна негайно зібратися на позачергове засідання і переобрати Верховного головнокомандувача.
«Я ще раз закликаю колег-депутатів бути відповідальними у цей момент. Не придумувати якихось там засідань на 6 травня, бо може бути пізно. І не силовиків слухати, як пропонує Турчинов - нічого там слухати. Треба терміново зібратися на позачергове засідання і переобрати верховного головнокомандувача Турчинова. На керівні посади в країні зараз повинні бути призначені люди, які не бояться відповідальних рішень», - зазначив Гриценко.
Як повідомляв УНІАН, 6 травня відбудеться засідання Верховної Ради за участю представників силових структур щодо ситуації в східних областях України.