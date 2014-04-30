Слов'янська міськрада проголосувала за відставку мера Штепи – ОДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на Департамент з питань внутрішньої політики ОДА.

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Згідно з повідомленням, у Слов'янську ситуація посилюється, лідер сепаратистського руху, самопроголошений мер В’ячеслав Пономарьов продовжує залякувати керівників міста, а у разі невиконання його вказівок, погрожує діяти за законами військового часу. Такий тиск розповсюджується і на родичів чиновників. Тому сьогодні на сесії міськради за відставку міського голови Штепи депутати проголосували одностайно, говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Слов'янськ захоплений терористичними і диверсійними групами з Росії.