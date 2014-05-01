У Харкові СБУ викрила групу диверсантів, які планували теракти на 9 травня

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 30 квітня у Харкові у рамках кримінального провадження за ч.2 ст.109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) затримано лідера громадського проросійського об’єднання «Великая Русь» Юрія Апухтіна.

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Співробітники СБУ провели обшук у приміщенні обласного осередку цієї організації. У її офісі виявлено та вилучено гранату «Ф-1», пістолет «Зоракі», пристосований для стрільби бойовими набоями, набої, готівку, російську символіку та листівки сепаратистського характеру.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня МВС України повідомило про затримання Апухтіна та Спартака Головачова, які координуючи свої дії за межами країни, організовували масові заворушення у Харкові.

За даними МВС, затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Сьогодні у Харкові суд на два місяці виніс рішення про взяття під варту Головачева.