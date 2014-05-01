На Сумщині Леніна пофарбували у синьо-жовтий кольори

Про це УНІАН повідомили в Сумському обласному комітеті КПУ.

«У Глухові напередодні 1 травня невідомі скоїли замах на будівлю, в якій знаходяться місцеві міський та районний комітети КПУ, а також облили жовтою і синьою фарбою пам`ятник Леніну», - наголошується в повідомленні.

У свою чергу начальник сектора зі зв`язків з громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова повідомила УНІАН про те, що з відповідною заявою до міськрайвідділу міліції ніхто не звертався.

Тим часом обком КПУ поінформував про те, що сьогодні, 1 травня, в багатьох населених пунктах області представники старшого покоління і молодь відзначили Міжнародний день солідарності трудящих.

«У Великій Писарівці, крім традиційного мітингу та покладання квітів до пам`ятника вождю світового пролетаріату, відбувся автопробіг по району з символікою Компартії України», - йдеться в повідомленні.

Про те, як відзначався Міжнародний день солідарності трудящих в обласному центрі, обком КПУ не повідомив.