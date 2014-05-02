У Кремлі назвали АТО в Слов'янську «злочинною» і вже доклали Путіну – Пєсков

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

За його словами, Путін в оперативному режимі одержує всю інформацію про розвиток ситуації.

«Раніше, ще перебуваючи в Мінську, Путін назвав таку можливу операцію злочинною акцією. На жаль, розвиток подій повністю підтверджує цю оцінку», - сказав Пєсков.

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Він заявив, що, по суті, в той час, як Росія здійснює зусилля щодо деескалації та врегулювання конфлікту, київська влада перейшла «на обстріл бойовою авіацією мирних населених пунктів, почала каральну операцію, фактично знищивши останню надію на життєздатність женевських домовленостей».

Крім того, прес-секретар Путіна заявив, що російська сторона не може встановити зв'язок зі спецпредставником президента РФ, колишнім омбудсменом Володимиром Лукіним, який був направлений до України для ведення переговорів про звільнення захоплених раніше іноземних військових спостерігачів. «Ми надзвичайно стурбовані тим, що в зоні каральної операції перебуває не тільки спецпредставник президента Лукін, з яким не вдається встановити зв'язок, але також присутні російські журналісти і представники ЗМІ з інших країн. Зрозуміло, ми вимагаємо вжиття заходів із забезпечення їхньої безпеки», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня українські військові на бронетранспортерах прорвалися через блокпост сепаратистів на півночі від Слов'янська і знищили ряд блокпостів.

Того ж дня Путін заявив, що «дії влади Києва проти народу України матимуть для неї наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України». Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних із Україною районах.

Сьогодні, 2 травня, о 4.30 у Слов'янську почалася активна фаза антитерористичної операції.

За словами глави МВС України Арсена Авакова, «о 4.30 ранку почалася активна фаза АТО в районі Слов'янська-Краматорська. Силами підрозділів МВС, Нацгвардії, ЗС. На даний момент узято під контроль 9 блокпостів терористів у міській межі Слов'янська. Місто взяте в щільне кільце».

За даними Міноборони України, сьогодні вночі під Слов'янськом в результаті обстрілу бойовиками вертольотів Мі-24 двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще кілька поранені.

За інформацією Антитерористичного центру при СБУ, вертоліт збили висококваліфіковані іноземні фахівці.