Група 1+1 медіа відмовляється від показу контенту, що вихваляє спецпризначенців та збройні сили РФ

Група 1+1 медіа відмовляється від показу контенту, що вихваляє спецпризначенців та збройні сили Російської Федерації та закликає інші загальнонаціональні канали приєднатись до такої ініціативи.

Сьогодні, 2 травня, канал 1+1 звернувся до Комітету з питань свободи слова та інформації, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення та Генпрокурора України з вимогою терміново дати оцінку фактам показу та популяризації фільмів та серіалів, що вихваляють міць збройних сил Російської Федерації на українських телеканалах.

«Наразі ми перебуваємо у стані не оголошеної війни. В умовах, коли країну намагаються розділити та коли агресор використовує всі можливі важелі інформаційного, емоціонального, фінансового та військового тиску – пропаганду цінностей та вихваляння сили російського спецназу, збройних сил РФ та інших спецпідрозділів вже не можна виправдати жодними економічними аргументами та смаками глядачів. На нашу думку така програмна політика носить всі ознаки державної зради. Наразі група 1+1 медіа прийняла рішення зняти з ефіру каналів Груп всі такі серіали та інші продукти» - зауважив Олександр Ткаченко, генеральний директор 1+1 медіа.

Тому канал «1+1» звертається до дійсної влади з вимогою негайно вжити заходів задля забезпечення інформаційної безпеки та протидії розпалення антидержавних настроїв серед населення в ефірі загальнонаціональних каналів.