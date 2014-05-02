Миколаївський бізнесмен теж вирішив платити за упіймання сепаратистів і екіпірує народне ополчення

Директор ТОВ СП «Нібулон», Герой України Олексій Вадатурський заявив про те, що готовий виплачувати грошову винагороду за допомогу в затриманні колабораціоністів, змовників і проросійських сепаратистів, які намагаються порушити конституційний лад і цілісність України, повідомляють НикВести.

Він також збирається екіпірувати «Народне ополчення» Миколаєва, допоможе обладнати блокпост на в'їздах у місто.

Сьогодні, 2 травня, Олексій Вадатурський запропонував свій план щодо стабілізації ситуації в ході наради з питань оборони Миколаївської області у сесійній залі облради, передає кореспондент НикВестей.

Вадатурський ясно дав зрозуміти, що готовий за прикладом губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського виплачувати винагороду за сепаратистів і пропутінських змовників у Миколаївській області.

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- Коли я спілкувався з нашими людьми, говорив: "Давайте ловіть людей. Я теж буду платити. Я не Коломойський, у мене немає цієї структури, але ми - керівники підприємств, які в змозі в даному випадку зробити. Адже це - люди, які будуть боротися проти мене і кожного з вас", - сказав Олексій Вадатурський.

Крім цього він вніс пропозицію щодо забезпечення безпеки в Миколаєві. На його думку, 8 існуючих блокпостів на в'їздах в місто неефективні. Замість 3-4 ополченців, які часто стоять навіть без інспектора ДАІ, там має стояти по 40 чоловік, які змогли б забезпечити стовідсоткову перевірку транспорту, що в'їжджає до міста.

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За його словами, зараз у народному ополченні Миколаєва близько 700 осіб, готових підтримувати територіальну цілісність, а має бути 2000. Більшість з ополченців мають постійне місце роботи і на час служби в ополченні, на його думку, необхідно було б зберегти їм середню заробітну плату.

- Їм потрібно платити по 3000 гривень в місяць. Нам треба протриматися мінімум місяць, а то і два, якщо буде другий тур виборів, - сказав Олексій Вадатурський.

Він заявив про готовність взяти на себе левову частку витрат на належну екіпіровку громадських формувань з охорони порядку. Крім цього Олексій Вадатурський вважає, що зараз важливо співпрацювати з охоронними підприємствами міста, де особовий склад навчений і має право використовувати спецзасоби і зброю. При цьому, варто було б вивчити структури цих підприємств на предмет наявності там російського капіталу.

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- Співробітники МВС і СБУ повинні також перевірити, хто охороняє важливі в місті підприємства, виявити можливі осередки напруги, щоб там не було охоронних компаній з російськими акціонерами, - сказав Олексій Вадатурський.

Крім цього перевіряти готелі, гуртожитки і вести облік наявних там громадян. Задіяти спортсменів, готових до мобілізації з охорони порядку. Сам він сказав, що проведе бесіду з кожним співробітником свого підприємства, в анкеті якого значиться, що він росіянин.

Також Герой України виступив за заборону в місті проросійських мітингів, підкресливши, що завжди демократично ставився до людей з іншою думкою і позицією:

- Як ви можете сьогодні виходити під прапорами Російської Федерації?, - задався питанням гендиректор "Нібулона".

Олексій Вадатурський повідомив, що володіє низкою підприємств в Харківській і Луганській областях і, вивчивши ситуацію, впевнений, що це місцеві еліти здають регіон Російської Федерації.

У підсумку він закликав усіх об'єднатися навколо нинішньої легітимної влади і подякував жителям Миколаєва, які 7 квітня розігнали наметове містечко сепаратистів біля пам'ятника Ольшанців.