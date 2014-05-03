До Одеси вилітає комісія Кабміну

Як передає Думская, про це в ефірі «Шустер Live» повідомила нардеп Олександра Кужель.

«Я тільки що розмовляв з Арсеном Аваковим, він попросив передати, що зараз виїжджає урядова комісія на чолі з першим віце-прем'єром Яремою та заступником міністра», - сказала вона.

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