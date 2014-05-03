До Одеси вилітає комісія Кабміну
03:40, 03 травня 2014Політика
0 0
Комісія на чолі з першим віце-прем'єр-міністром України Віталієм Яремою та за участю заступника голови МВСчерез події 2 травня терміново вилітає в Одесу.
До Одеси вилітає комісія / REUTERS
Як передає Думская, про це в ефірі «Шустер Live» повідомила нардеп Олександра Кужель.
«Я тільки що розмовляв з Арсеном Аваковим, він попросив передати, що зараз виїжджає урядова комісія на чолі з першим віце-прем'єром Яремою та заступником міністра», - сказала вона.
Читайте такожВ Одесі оголошено 3-денний траурНардеп зазначила, що сам міністр внутрішніх справ знаходиться зараз в районі проведення АТО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter