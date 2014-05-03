Росія кинула виклик усьому кримськотатарському народу - МЗС України

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, розповсюдженій Департаментом інформаційної політики відомства.

"Заборонивши лідеру кримських татар, легендарному правозахисникові Мустафі Джемілєву потрапити на свою рідну землю, російська влада кинула черговий виклик всьому цьому багатостраждальному народу", - зазначається у заяві.

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В МЗС висловили переконання, що такі дії російської влади і нелегітимного керівництва АР Крим є поза всяким сумнівом помстою Джемілєву за його чітку і безкомпромісну позицію щодо невизнання псевдореферендуму та анексії Криму, намагання придушити національно-визвольний рух кримськотатарського народу.

"Переконані, що, не зламавшись під час сталінських депортацій, кримські татари здатні дати гідну відсіч і його теперішнім послідовникам в Росії", - наголосили у МЗС.

У міністерстві зауваживши, що провокація проти Джемілєва, здійснена на території України, в Автономній Республіці Крим, є грубим порушенням всіх міжнародних і двосторонніх українсько-російських угод, черговим проявом ксенофобії, шовінізму та національної нетерпимості, властивих нинішньому російському режиму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 травня, кримська окупаційна влада не пустила на півострів народного депутата, одного з лідерів Меджлісу кримських татар Джемілєва.

Раніше кримські татари перекрили дороги в Криму, вимагаючи пропустити на півострів Джемілєва. Тисячі кримських татар приїхали вранці на кордон між півостровом і материковою Україною зустрічати Джемілєва.

Кримські спецпризначенці заблокували автоколону, і зробили постріли в повітря, проте люди прорвали кордон і пішли назустріч Джемілєву до українського блокпоста.

Пішки вони наблизилися до кримського кордону, де зустрілися зі своїм лідером. Проте потім їх не хотіли пускати назад. Тисяча людей опинилися заблокованими у буферній зоні між Кримом і Україною.

Самопроголошений керівник кримської міліції заявив, що Джемілєву на 5 років заборонений в'їзд на півострів.

Самих кримських татар, які на кордоні з АРК торували своєму лідерові дорогу, пустили назад.