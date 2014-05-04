В Одесі антимайданівці мають намір помститися проукраїнським активістам за загиблих соратників

Як передає кореспондент УНІАН, у соціальних мережах антимайдан оголосив полювання на жителів Одеси, які брали участь в проукраїнських акціях. Фото розповсюджуються «вКонтакте» разом з «досьє»: домашніми адресами, номерами телефонів, інформацією про родичів і друзів, місцем навчання (роботи) тощо.

Ініціатори цієї акції називають людей, чиї імена вказуються в списках, «бойовиками «Правого сектору», «фашистами», «підстилками» і т.д. Звинувачують їх у вбивствах і закликають до помсти. Поряд з фото потенційних жертв викладають фотознімки обгорілих тіл, виявлених після пожежі в Будинку профспілок, на Куликовому полі.Читайте такожПричиною пожежі в Будинку профспілок в Одесі могли стати "коктейлі Молотова" терористів

У свою чергу активісти Євромайдану закликають через соціальні мережі прихильників єдності України сьогодні на будь-які акції, мітинги не виходити.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули декілька активістів. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, до табору проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому було багато людей, почалася пожежа.

Як повідомили у відділі з питань зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, за попередніми висновками, за результатами огляду місця події фахівцями Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, причиною пожежі могли бути «коктейлі Молотова», кинуті зверху.Читайте такожВ Будинку профспілок в Одесі знайдено 36 трупів - ДСНС

«Під час протистояння екстремістів з міліцією правоохоронці змусили правопорушників переміститися на Куликове поле, де ті захопили Будинок профспілок і забарикадувалися. З верхніх поверхів вони почали закидати мирних громадян пляшками із запальною сумішшю і вести по них вогонь з вогнепальної зброї. В результаті використання зловмисниками «коктейлів Молотова» виникла пожежа. З верхніх поверхів спалах розповсюдився на значну площу будівлі і став причиною загибелі більш як 40 людей», - відзначили у відділі.

За останніми даними, в Одесі після зіткнень 2 травня до лікарень звернулися 214 людей, з них 27 - у дуже важкому стані. Загинули 46 людей.

В СБУ повідомили, що зіткнення і безпорядки в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.