У Донецькій і Луганській областях проходить "референдум-опитування"

"Народний референдум" організований у вигляді роботи мобільних груп, а також стаціонарних постів для голосування.

Всього виготовлено більш ніж сто тисяч бюлетенів, які містять два питання: "чи підтримуєте Ви територіальну цілісність України? і "чи виступаєте Ви за розширення повноважень місцевих громад, яке виражається в самостійній бюджетній та культурній політиці регіону?", повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що в даний час опитано близько 100 тисяч респондентів. Серед інших, опитування відбувся в Луганську, Донецьку, Старобильску, Сватові, Чмирівці, Макіївці, Маріуполі - всього більше 30 населених пунктів.

Один з лідерів ініціативної групи з проведення "Народного референдуму" Дмитро Ткаченко повідомив, що охоплення по Донецькій області склало більше 40 адміністративно-територіальних одиниць.

Станом на 13:00 4 травня ц.р. використано вже більше 50 тис. бланків бюлетенів. За словами Ткаченка, з міркувань безпеки не охопленими залишилися кілька великих міст на півночі Донецької області в районі проведення антитерористичної операції.

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За прогнозами організаторів, до кінця дня при збереженій динаміці активності громадян і мобільних груп у "референдумі-опитуванні" візьмуть участь близько 90 тис. громадян України, які проживають на території Донецької і Луганської областей.

Підрахунок результатів буде здійснюватися вночі, а його оприлюднення планується провести вже 5 травня. Організатори "Народного референдуму" відзначають, що їх опитування, так само як і референдум сепаратистів, призначений на 11 травня не буде мати юридичних наслідків, але його мета - показати справжнє ставлення більшості громадян східних областей України до питання єдності країни.

Нагадаємо, що лідери "Донецької народної республіки" запланували проведення референдуму про доцільність приєднання до Росії за кримським сценарієм на 11 травня.