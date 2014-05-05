У мережі з'явилося відео втечі міліції під час штурму одеського УВС

15:07, 05 травня 2014
Політика
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Щити і амуніцію склали не всі представники правоохоронних органів.

Щиты и амуницию сложили не все представители правоохранительных органов

Про це повідомляє Думская.net.

Вчора сепаратистські сили, що увірвалися на територію Міського управління внутрішніх справ, фактично не зустріли жодного опору з боку правоохоронців.

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Так, деякі з міліціонерів просто склали щити і покинули межі частини.

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