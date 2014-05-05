У місті Сміла на Черкащині заборонили використання російської символіки



Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Смілянської міськради, депутати також звернулась до жителів міста із закликом утриматися від використань георгіївських стрічок.

Як йдеться у рішенні Смілянської міськради, «…у зв’язку із складною суспільно-політичною ситуацією в Україні, тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим, проявами сепаратизму, захопленнями державних установ у південно-східних районах України … заборонити використання символіки Російської Федерації у будь-якій спосіб».

Також депутати закликали міськвідділ міліції звернути особливу увагу на посилення боротьби із будь-якими проявами сепаратизму на території міста.