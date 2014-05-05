У місті Сміла на Черкащині заборонили використання російської символіки
23:15, 05 травня 2014Політика
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У місті Сміла Черкаської області на сесії міськради прийняли рішення про заборону використання символіки Російської Федерації у будь-якій спосіб на території міста.
Депутати також просять жителів міста утриматися від використань георгіївських стрічок
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Смілянської міськради, депутати також звернулась до жителів міста із закликом утриматися від використань георгіївських стрічок.
Як йдеться у рішенні Смілянської міськради, «…у зв’язку із складною суспільно-політичною ситуацією в Україні, тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим, проявами сепаратизму, захопленнями державних установ у південно-східних районах України … заборонити використання символіки Російської Федерації у будь-якій спосіб».
Також депутати закликали міськвідділ міліції звернути особливу увагу на посилення боротьби із будь-якими проявами сепаратизму на території міста.
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