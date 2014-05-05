Добкін заради України готовий об'єднуватися хоч з Бабою Ягою, але не з Тягнибоком
23:32, 05 травня 2014Політика
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Кандидат в президенти регіонал Михайло Добкін заявив, що заради миру в Україні готовий об'єднуватися хоч з "чортом лисим, хоч з бабою Ягою".
Добкін заради України готовий об'єднуватися хоч з Бабою Ягою, але не з Тягнибоком
Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" в понеділок, пише Українська правда.
"Я готовий об'єднуватися з усіма. Можливо крім Тягнибока, тому що у нього немає ніякого конструктиву, заради того, щоб разом зробити країну сильнішою", - сказав Добкін.
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На думку регіонала, "війна з Росією це найгірше, що може бути".
"Заради того, щоб у країні був порядок і не гинули люди, я готовий об'єднуватися хоч з чортом лисим хоч з бабою Ягою", - додав він.
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