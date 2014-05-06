В Одеську область з Криму продовжують прибувати екстремісти з українськими паспортами - експерт

"Оскільки силами Держприкордонслужби України на адміністративному кордоні АРК забезпечений жорсткий контроль громадян, що в'їжджають на материк , диверсанти і провокатори змінили тактику. Ті, які є громадянами України і проживають у Криму, і завербовані російськими спецслужбами, в'їжджають на материк поодинці або невеликими групами під виглядом звичайних громадян", - написав на своїй сторінці у Facebook керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Екстремісти діють в тісній координації з місцевими сепаратистами, отримують зброю на місці. Українські спецслужби також приймають заходи по нейтралізації цих диверсантів, повідомив військовий експерт.