Рада надала в.о. генпрокурора право ініціювати позбавлення недоторканості нардепів - Бригинець

12:49, 06 травня 2014
Політика
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В.о. Генпрокурора відтепер має право ініціювати позбавлення депутатів недоторканості. 

верховна рада / gazeta.lviv.ua

Про це повідомив Олександр Бригинець на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, за рішення проголосували 227 депутатів.

Допис by Олександр Бригинець.

"До цього такі права мав лише Генпрокурор без приставки в.ою", - підкреслив Бригинець.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура відкрила третє провадження стосовно депутата Олега Царьова за заклики до сепаратизму.

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