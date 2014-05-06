Рада надала в.о. генпрокурора право ініціювати позбавлення недоторканості нардепів - Бригинець

Про це повідомив Олександр Бригинець на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, за рішення проголосували 227 депутатів.

"До цього такі права мав лише Генпрокурор без приставки в.ою", - підкреслив Бригинець.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура відкрила третє провадження стосовно депутата Олега Царьова за заклики до сепаратизму.