Рада надала в.о. генпрокурора право ініціювати позбавлення недоторканості нардепів - Бригинець
12:49, 06 травня 2014Політика
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В.о. Генпрокурора відтепер має право ініціювати позбавлення депутатів недоторканості.
За рішення проголосували 227 депутатів / gazeta.lviv.ua
Про це повідомив Олександр Бригинець на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, за рішення проголосували 227 депутатів.
"До цього такі права мав лише Генпрокурор без приставки в.ою", - підкреслив Бригинець.
Як повідомляв УНІАН, прокуратура відкрила третє провадження стосовно депутата Олега Царьова за заклики до сепаратизму.
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