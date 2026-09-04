Розробники Metro 2039 показали новий трейлер і назвали дату виходу гри

Нова частина постапокаліптичного шутера буде доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Українська студія-розробник 4A Games назвала дату виходу Metro 2039 – подія запланована на 4 лютого 2027 року. Гра буде доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Одночасно з оголошенням дати виходу розробники представили новий геймплейний трейлер, записаний на PlayStation 5 Pro. Гра працює з частотою 60 кадрів на секунду з увімкненим трасуванням променів.

Ролик починається зі швидкої зміни різних сцен, після чого показує більш повільний ігровий процес Metro 2039, у якому велика увага приділена дослідженню локацій. Головний герой досліджує зруйновані будівлі в постапокаліптичній Москві, пробирається через небезпечні приміщення та стикається з добре озброєними супротивниками.

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У перестрілках можна використовувати різну зброю, гранати та метальні ножі, а за потреби – діяти таємно. У фіналі трейлера розробники демонструють кілька сцен із сюжетної кампанії.

Metro 2039 – продовження популярної гри Metro 2033 та її сиквелів. Події відбуваються в постапокаліптичному майбутньому, де люди змушені виживати під землею.

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