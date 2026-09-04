Українцям скоротили термін безвізового перебування в Таїланді

Туристів просять дотримуватися нового встановленого строку перебування.

Для громадян України, які мають право на безвізовий в’їзд до Таїланду, строк безвізового перебування з туристичною метою скорочено з 60 до 30 календарних днів.

Як повідомляє Посольство України в Таїланді на своїй Facebook-сторінці, відбулися зміни у правилах безвізового в’їзду та перебування громадян України у Таїланді.

"Відповідно до постанови Міністерства внутрішніх справ Королівства Таїланд, для громадян України, які мають право на безвізовий в’їзд до Таїланду, строк безвізового перебування з туристичною метою скорочено з 60 до 30 календарних днів", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Так, громадяни України, які в’їжджають до Таїланду без візи з метою туризму, можуть перебувати на території країни до 30 календарних днів.

"Посольство рекомендує громадянам України враховувати зазначені зміни під час планування поїздок до Таїланду та дотримуватися встановленого строку перебування", - підкреслюється у дописі.

Зауважимо, що таке посилення вимог стосується не лише українців, але й туристів з багатьох інших країн, в тому числі РФ та ЄС.

Новини світового туризму

Як повідомлялося, цього тижня невелика кількість автономних роботаксі, а саме 15 автомобілів, вперше вийде на вулиці британської столиці Лондона. У кожному автомобілі перебуватиме водій безпеки, який зможе перехопити керування у разі потреби. Водночас державні регулятори оцінюватимуть результати випробувань, перш ніж ухвалити рішення про можливе масштабніше використання автономних автомобілів.

Водночас у столиці Італії Римі почали "війну" з гольфкарами, адже сотні таких машин перевозять туристів історичним центром міста. Критики, зокрема, наголошують, що гольфкари паркують у заборонених місцях, а також вони погіршують ситуацію із заторами. Так, міська влада готує масштабні заходи, щоб навести лад у цьому питанні.

Вас також можуть зацікавити новини: