Україна перехоплює 100% ракет 'Калібр': в ISW пояснили, як цього вдалося досягти

Українські технологічні інновації дають змогу ЗСУ завдавати точних ударів по російських кораблях на всій території зони відповідальності Чорноморського флоту.

Показник перехоплення українськими силами російських ракет "Калібр" морського базування досяг майже 100 відсотків. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що цього вдалося досягти, зокрема, завдяки безперервним ударам по кораблях Чорноморського флоту РФ.

Як пояснюють в ISW, українські безпілотні надводні апарати становлять серйозну загрозу для Росії в Чорному морі, навіть після того, як кілька кораблів було передислоковано зі штабу ЧФ в окупованому Севастополі (Крим) до Новоросійська (Краснодарський край).

Аналітики зазначають, що українські технологічні інновації, такі як інтеграція пускових установок FPV-дронів у системи БПЛА, дають змогу ЗСУ завдавати точних ударів по російських кораблях, позиціях протиповітряної оборони та портовій інфраструктурі на всій території зони відповідальності Чорноморського флоту, яка охоплює Чорне та Азовське моря.

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При цьому такі удари фактично позбавляють ЧФ РФ можливості вільно діяти в регіоні, що відповідно знижує ефективність крилатих ракет морського базування, які традиційно мають перевагу завдяки ширшій географічній зоні запуску.

"За наявними даними, показник перехоплення українськими силами ракет "Калібр" морського базування досяг майже 100 відсотків, ймовірно, внаслідок того, що російські війська запускають ці ракети з більш далеких відстаней", – пояснюють в ISW.

Загроза з Криму

Раніше аналітики попередили, що у тимчасово окупованому Криму росіяни будують першу спеціалізовану базу для запуску російських безпілотних катерів.

Якщо об’єкт запрацює на повну потужність, він може стати новим джерелом загрози для судноплавства в Чорному морі та українського узбережжя, зокрема Одеси та Миколаєва.

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