Найбільший в історії електричний екраноплан з 12 двигунами здійснив перший політ (відео)

Viceroy зможе розвивати швидкість 290 кілометрів на годину та має дальність близько 300 км.

Американська компанія Regent Craft оголосила про успішний пілотований польот свого екраноплана Viceroy, який сама вона називає морським глайдером (Seaglider). Він поєднує властивості екраноплана та судна на підводних крилах. Відео польоту Regent виклала на своєму каналі в YouTube.

Перший пілотований політ Viceroy відбувся над затокою Наррагансетт у штаті Род-Айленд, де базується Regent. Під час випробування апарат пролетів 596 м на висоті 10 м над водою протягом 30 секунд. На його борту перебували двоє членів екіпажу.

До цього польоту Regent випробовувала Viceroy у різних режимах руху по воді. Компанія також раніше проводила льотні випробування Squire – меншого безпілотного екраноплану, призначеного для військового застосування.

Відео дня

Viceroy став найбільшим повністю електричним екранопланом, який здійснив політ із людьми на борту. Ще більші пілотовані апарати цього типу використовувалися СРСР, однак вони мали традиційні силові установки.

Екраноплан Viceroy має довжину близько 17 м, а розмах крил – 19,8 м. Він розроблений для перевезення до 12 пасажирів зі швидкістю 290 км/год над поверхнею моря. Viceroy оснастили 12 електричними двигунами, встановленими в ряд уздовж переднього краю крила.

Апарат розглядають як швидкісний транспорт для прибережних пасажирських та вантажних перевезень, покликаний поєднати швидкість літака зі зручністю та доступністю звичайного судна.

Що таке екраноплан

Екраноплан – це транспортний засіб для переміщення над землею або водою, який підтримується завдяки взаємодії з повітрям, відбитим від поверхні (екранний ефект). Аеродинамічний екран утворюється під час руху крила на відносно невеликій (до кількох метрів) висоті над поверхнею води, землі, снігу або льоду.

Превагами екраноплана є висока швидкість. Водночас ці апарати "прив’язані" до поверхні й не можуть летіти над нерівною поверхнею. Цього недоліку позбавлені так звані екранольоти, які мають опцію польоту на великих висотах за принципом літака, не використовуючи екранний ефект. Серед інших недоліків екраноплана – відносно низька маневреність і складність пілотування.

Нові екраноплани – останні новини

Раніше у Китаї помітили невідомий екраноплан, який, імовірно, є прототипом перспективного транспортного апарата. Як повідомлялося, апарат оснащений шасі, тож теоретично може здійснювати посадку на тверду поверхню. На верхній частині крила розміщено чотири двигуни.

Характеристики та призначення екраноплана залишаються невідомими. Не виключено, що його планують використовувати для виконання транспортних завдань у разі можливого вторгнення Китаю на Тайвань.

Нагадаємо також, що китайська компанія Zhengzhou Haiwang Industrial Co., Ltd. провела випробування нового екраноплана Seagull 002. Передбачається, що апарат може перевозити до десяти пасажирів і розвивати максимальну швидкість 200 км/год.

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