Меркель розкритикувала плани Росії провести парад у Криму - ЗМІ



«Цей день є дуже важливою датою для Росії, яка нагадує про перемогу над націонал-соціалізмом», - заявила Меркель 6 травня в Берліні після зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом, повідомляє dw.de.

При цьому канцлер ФРН нагадала, що 4 роки тому була в Москві на святкуваннях з нагоди Дня перемоги 9 травня, ”щоб продемонструвати, що історія нас чомусь вчить”. Однак, підкреслила Меркель, ”шкода, що такий день використовується для того, щоб провести парад в такому вогнищі напруженості”.

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Крім того, Меркель зазначила, що уряд ФРН робить все можливе для врегулювання кризи в Україні дипломатичним шляхом. ”Подальші санкції стосовно Росії не є самоціллю. Але в крайньому випадку ЄС готовий зробити подальші кроки”, - зазначила канцлер.