Полонених співробітників Альфи обміняли на трьох лідерів сепаратистів - СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

У прес-центрі зауважили, що наразі уточнюється, на кого саме обміняли бійців спецпідрозділу СБУ.

Як повідомляв УНІАН, спецкор «Комсомольской правды» Олександр Коц, що знаходиться в Слов'янську, написав у своєму «Твіттері», що трьох полонених співробітників «Альфи» обміняли на трьох лідерів самопроголошеної «Донецької народної республіки».

Йдеться про лідерів сепаратистів Губарєва, Перепечаєнка і ще одну людину, прізвище якої Коц не назвав.

"Губарєв і Перепечаєнко на волі, тільки що бачив їх на власні очі", - пише спецкор.

Трое пленных сотрудников Альфы СБУ обменяны на троих лидеров Донецкой республики - Губарева, Перепечаенко и кто-то еще — Александр Коц (@sashakots) May 7, 2014 Губарев и Перепечаенко на свободе, только что видел их своими глазами — Александр Коц (@sashakots) May 7, 2014

Як повідомляв УНІАН, 1 березня в Донецьку під час мітингу Губарєв був обраний прихильниками Росії "народним губернатором". 6 березня співробітники СБУ за участю бійців спецпідрозділу “Альфа” затримали Губарєва в рамках відкритого кримінального провадження за ст.ст. 109, 110 і 341 КК України. 7 березня Шевченківський районний суд Києва обрав Губарєву запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту.

У квітні контррозвідка СБУ затримала Перепечаєнка, 1972 р. н., в рамках антитерористичної операції. За даними СБУ, Перепечаєнко причетний до організації сепаратистських заходів і масових заворушень в Донецькій області. Відомо, що він встановив контакт з членами розвідувально-диверсійної групи ГРУ Генштабу ЗС РФ, якою керує громадянин Росії Ігор Гіркін (Стрєлков), і сприяв цим особам в організації ними терористичних актів в Донецькій області.

Зазначені дії співробітників спецслужб РФ призвели до загибелі співробітника СБУ під час виконання службових обов'язків.

22 квітня за завданням «Стрєлка» Перепечаєнка чартерним рейсом було доставлено до Москви, де він отримав необхідні вказівки та інструкції від куратора іноземної сторони щодо вжиття заходів з посилення ескалації ситуації у східних регіонах нашої держави. Куратор також передав для «Стрєлка» кошти (19 тис. дол.) та технічний засіб (прилад для шифрування телефонних розмов), повідомили в СБУ. Під час повернення з Москви до України в результаті спецоперації СБУ він був затриманий в аеропорту «Донецьк».

26 квітня російські ЗМІ оприлюднили фото та відео з трьома закривавленими чоловіками, яких захопили терористи у Слов’янську.

Бойовики стверджували, що заручники - співробітники СБУ, та на доказ цього демонстрували вилучені в чоловіків посвідчення та зброю. Пізніше у СБУ підтвердили захоплення їхніх офіцерів терористами.

3 травня перший заступник голови СБУ, керівник антитерористичної операції Василь Крутов повідомив, що переговори з терористами у Слов'янську про звільнення трьох захоплених у полон бійців спецпідрозділу СБУ “Альфа” просуваються.

“Перше: підтверджую, що вони живі і здорові. Друге: ми перебуваємо на достатньо просунутій фазі у вирішенні цього питання (звільнення бійців — УНІАН)”, - сказав Крутов.