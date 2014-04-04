СБУ затримала заступника донецького сепаратиста Губарєва

У Донецьку за організацію масових заворушень затримано Роберта Доню - заступника заарештованого «народного губернатора» Павла Губарєва.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-центрі СБ України, слідчим відділом Управління СБУ в Донецькій області відкрито кримінальне провадження відносно Доні за статтями 294 (масові заворушення) і 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) Кримінального кодексу України. Йому оголошено про підозру в причетності до масових безладів в Донецьку 15-16 березня і в закликах до захоплення органів державної влади (будівель Донецької обласної державної адміністрації, управління Служби безпеки України в Донецькій області та Донецької обласної прокуратури).

Читайте такожВ Донецьку прихильники Губарєва намагалися не допустити його перевезення в Київ

Згідно з рішенням суду, Доні обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Затриманий доставлений у слідчий ізолятор р. в Київ.

Довідка УНІАН. Роберт Доня (1986 року народження) - підприємець, заступник командира організації "Народне ополчення Донбасу" Павла Губарєва, 1 березня в Донецьку під час мітингу обраного прихильниками Росії "народним губернатором". 6 березня співробітники СБУ за участі бійців спецпідрозділу "Альфа" затримали Губарєва в рамках відкритого кримінального провадження за ст. ст. 109, 110 і 341 КК України. 7 березня Шевченківський районний суд Києва обрав Губарєву запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту.

Після арешту Губарєва, його заступник Доня став одним із активних організаторів проросійських і сепаратистських мітингів у Донецьку.

Читайте такожПісля арешту Губарєва в Донецьку кількість мітингувальників зменшилася в десятки разів

16 березня проросійські активісти розбили скло в дверях облпрокуратури, деякі проникли в будівлю. Міліція розступилася і не перешкоджала їм. Над будівлею обласної прокуратури встановили прапор Російської Федерації, те ж саме було зроблено в розташованої поруч будівлі Апеляційного суду Донецької області - змінили український прапор на російський. Мітингувальники походили по прокуратурі, а потім попрямували до будівлі обласного управління СБУ. Вони вимагали - "негайно звільнити Губарєва".

Потім проросійські активісти взяли штурмом будівлю управління СБУ в Донецькій області, виламавши вхідні двері. Група учасників акції потім вийшла, зіславшись на те, що в приміщенні нікого немає.

За фактом захоплення будівлі обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ст. 341 КК України.