Пашинський: Антитерористична операція на сході буде продовжена

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час брифінгу.

"Ми не входимо зараз в Слов’янськ, щоб не допустити жертв серед мирного населення, але антитерористична операція буде продовжена і всі терористи у Слов`янську і Краматорську будуть знищені або захоплені. Українська держава не потерпить на своїй території тероризму та інших проявів збройної агресії", - запевнив він.

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Однак, разом із тим він додав, що під час АТО не беруться заручники і не арештовуються мітингувальники.

"Ми лише боремось з тероризмом та з озброєними людьми", - сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, позицію ідентичну словам Пашинського озвучили й у Міністерстві оборони, заявивши, що антитерористична операція в Слов'янську триватиме.