СБУ затримала одного з організаторів масових заворушень в Одесі 2 травня

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"26-річний місцевий мешканець, лідер одного з радикальних угруповань, переховувався від правоохоронних органів на орендованій ним квартирі. Щоб уникнути кримінальної відповідальності зловмисник використовував засоби конспірації: змінив зовнішність, не користувався засобами зв’язку, не виходив на вулицю.

Наразі щодо затриманого проводяться відповідні слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

«Зараз приступило до роботи нове керівництво, новий голова ОДА. Ситуація в Одесі врегульовується, нормалізується», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, у результаті якої також загинули люди.

Загалом того дня у місті загинуло 46 осіб, понад 200 були поранені.

В СБУ повідомили, що зіткнення й заворушення в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.