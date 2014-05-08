Автосалони на сході України охоронятимуть від бойовиків загони самооборони

Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і автодилерів організовує загони самооборони для захисту майна і співробітників. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор асоціації Олег Назаренко, передає Радіо Свобода.

«Всі розуміють, що грабежі і мародерства – це загальна проблема: сьогодні «наїдуть» на один автосалон, і якщо допомоги не буде, то завтра те ж буде і на інших», – зазначив Назаренко.

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За його словами, в дирекції асоціації вирішили налагодити інформаційну і фактичну взаємодопомогу між охоронними структурами для виїзду за необхідності у автосалони, що перебувають під загрозою нападу.

Назаренко повідомив, що озброєні бойовики останнім часом викрали декілька десятків нових автомобілів без номерів з точок продажу. 20 автомобілів викрали в автосалонах Донецька, ще 17 в Горлівці.