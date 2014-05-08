У Миколаєві затримали терористів, які готували вибухи під час покладання квітів 9 травня

У Миколаєві СБУ затримала двох осіб, які планували провокації до Дня Перемоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«Затримані особи, лідери проросійської радикальної організації «Миколаївський спротив», планували здійснити 9 травня вибухи під час покладання ветеранами квітів до Могили невідомого солдата та Меморіалу слави Героям-Ольшанцям», - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що зловмисники, місцеві мешканці віком 36 та 38 років, організовували та координували сепаратистські заходи місцевих проросійських радикалів, а також забезпечували їхню взаємодію зі спецслужбами Російської Федерації для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Миколаївській області, поінформували в СБУ.

Під час затримання у них було вилучено 2 одиниці вогнепальної зброї, додали в прес-центрі.