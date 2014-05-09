Кемерон і Меркель: про заяви Путіна слід судити за деескалацією на сході України

"Вони (Кемерон і Меркель) привітали зусилля президента Буркхальтера як голови ОБСЄ щодо пошуку шляхів зниження напруженості в Україні і забезпечення повної участі всіх регіонів країни на виборах, які відбудуться пізніше в цьому місяці. Вони відзначили також заяви президента Путіна, який привітав ініціативу президента Буркхальтера, і зійшлися на тому, що його заяви слід оцінювати з деескалації у Східній Україні", - йдеться в заяві представника офісу британського прем'єра, пише РИА Новости.

"Вони зійшлися також на тому, що необхідно, щоб всі українці могли висловити свою думку на президентських виборах 25 травня і що міжнародна спільнота має підтримати український уряд в його зусиллях щодо забезпечення безпеки на виборах. Демократичні вибори - найкращий спосіб для українського народу визначити майбутнє своєї країни", - зазначив він.

Читайте такожПутін просить сепаратистів перенести референдум

Путін у середу після зустрічі з президентом Швейцарії Дідьє Буркхальтером заявив, що вибори президента України 25 травня - "рух у правильному напрямку.

Також він закликав прихильників федералізації в Донецькій і Луганській областях перенести запланований на 11 травня референдум про самовизначення регіонів для того, щоб створити необхідні умови для діалогу.

Путін також заявив, що Росія відвела свої війська від кордону з Україною.