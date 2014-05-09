На Луганщині створюють загони прикордонної самооборони

У Луганській області для підсилення охорони кордону та пунктів пропуску створюються загони прикордонної самооборони

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, у зв’язку блокування роботи підрозділів охорони державного кордону та пунктів пропуску, захоплення прикордонних нарядів, напад на персонал пункту пропуску «Ізварине», Спілкою ветеранів прикордонних військ та небайдужих мешканців Луганщини висловлено ініціативу про створення загонів прикордонної самооборони.

У ДПСУ зазначили, що головним завданням таких підрозділів стане підтримання стабільності в прикордонні, допомога прикордонникам під час виконання ними завдань з охорони кордону та підтримка у разі збройного нападу на пункти пропуску.

На даний час робота активістів зосереджена на створені блок-постів перед пунктами пропуску для надійного захисту кордону в межах Луганської області. Такі громадські об’єднання планується вже найближчим часом створити в Красній Талівці, Міловому, Біловодську та Краснодоні. У ДПСУ також висловили сподівання, що ініціативу луганчан підхоплять в інших прикордонних областях України.