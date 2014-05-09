У Маріуполі сепаратисти почали будувати барикади на дорогах

У Маріуполі центральними вулицями проїхали українські танки, сепаратисти почали будувати барикади на дорогах.

Як передає кореспондент УНІАН, жителі міста, якы стали очевидцями просування військової техніки, повідомляють, що центральними вулицями міста проїхали близько 10 танків української армії, залишивши на асфальті сліди від гусениць.

Один з сепаратистів, який перебуває зараз на вулиці ім. Леніна в центрі Маріуполя, постійно веде пряму трансляцію в Інтернеті та періодично коментує ситуацію.

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Так, магазини і всі торговельні точки в центрі міста закрилися, людей на вулиці небагато, але частина місцевих жителів, очолюваних представниками самопроголошеної «Донецької народної республіки», почали будувати барикади впоперек дороги на вул. Леніна.

Вони перевернули старий легковий автомобіль з донецькими номерами і вантажну машину «Зіл», підвезли старі автомобільні шини. Автор, який передає стрім, постійно повторює, що представники «ДНР» разом з народом зараз «роблять все, щоб захистити місто від «Правого сектора», який їде для знищення російськомовного народу в місті Маріуполі».

Як повідомляв УНІАН, захоплену сепаратистами 24 квітня Маріупольську міськраду було звільнено вранці 7 травня. Під час спецоперації із звільнення міськради затримано декілька осіб.

Того дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в результаті операції ситуацію в Маріуполі взято під контроль.

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Сьогодні сайт 0629 повідомив, що в центрі міста близько 10.30 почалася перестрілка біля управління міліції і військової частини Нацгвардії України.

Пізніше повідомлялося, що в Маріуполі загорівся перший поверх міськради, до міста увійшла українська бронетехніка.

Маріупольські медики констатують, що в результаті перестрілки в центрі міста біля захопленої бойовиками будівлі міського управління міліції двоє людей загинуло і восьмеро дістали поранення.