В Одесі на Куликовому полі зібралося кілька сотень осіб, на Будинку профспілок висить червоний прапор

Як передає кореспондент УНІАН, частина людей з червоними прапорами прийшли з Центрального парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, де на Алеї Слави відбулося урочисте покладання квітів з нагоди Дня Перемоги.

На Куликове поле принесли квіти, щоб вшанувати пам'ять загиблих у Будинку профспілок 2 травня. Тут також вивішено списки з 46 прізвищами людей, які загинули 2 травня під час масових заворушень. На листі паперу (над прізвищами) написано: «Їх спалили живцем». Насправді, в цьому списку, зокрема дані одеситів, яких було застрелено у центрі міста за кілька годин до пожежі на Куликовому полі, і які померли від травм після випадання з вікон Будинку профспілки.

Присутні періодично скандують: «Геть хунту!», «Слава Куликовому полю!», «Фашизм не пройде!», «Одеса не пробачить!». У натовпі є люди, які викрикують різні фрази, наприклад, «Ніколи не пробачимо!», що розпалює обстановку.Читайте такожВ одеському Будинку профспілок виламали встановлені міліцією огорожі

На даху Будинку профспілки хтось встановив червоний прапор. Усередині будівлі частково вирізали, а потім виламали металеву огорожу, встановлену для обмеження доступу людей. Зараз по 5-поверховій будівлі ходять всі охочі, дехто з них стверджує, що «сам займається розслідуванням», оскільки нікому не довіряє.

На Куликове поле прибув начальник Головного управління МВС в Одеській області Іван Катеринчук. Він зробив спробу поговорити з присутніми, але вони зустріли його агресивно. Дехто почав кричати: «Вбивця!», «Ганьба!» тощо.

Катеринчук поїхав. Міліціонерів на Куликовому полі небагато.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули декілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У цій будівлі почалася пожежа, в результаті якої також загинули люди. В цілому загинуло 46 осіб, більш як 200 було поранено.

У СБУ повідомили, що зіткнення і безпорядки в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з Росії.

Генерал-майор міліції Катеринчук був представлений особовому складу Головного управління МВС в Одеській області як начальник цього відомства 5 травня.