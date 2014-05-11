У Маріуполі знову горить будівля міськради

У Маріуполі знов зайнялася будівля міськради.

Про це повідомляє інтернет-ресурс "0629" з посиланням на очевидців.

"Близько 20 хвилин тому клуби диму знову піднялися над будівлею Маріупольської міськради. Горить 4 поверх мерії. Причини пожежі невідомі. Даних про постраждалих немає", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, захоплена сепаратистами 24 квітня Маріупольська міськрада була звільнена вранці 7 травня. У ході спецоперації зі звільнення міськради було затримано кілька чоловік.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Аваков заявив, що в результаті операції ситуація в Маріуполі узята під контроль.

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9 травня сайт «0629» повідомив, що в центрі міста близько 10.30 почалася перестрілка біля управління міліції і військової частини Нацгвардії України.

Пізніше повідомлялося, що в Маріуполі зайнявся перший поверх міськради, до міста увійшла українська бронетехніка, почалася антитерористична операція.

У Національній гвардії України заявляли, що Маріупольську міськраду увечері 9 травня підпалили терористи.

За даними Донецької облдержадміністрації, у Маріуполі 9 травня в ході антитерористичної операції загинуло 9, поранено 42 людини.

10 травня в Маріуполі було оголошено днем жалоби.