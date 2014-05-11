ЗМІ: Охочі голосувати на "референдумі" терористів в Донецьку опівдні вже закінчилися

Про це повідомляє кореспондент ОстроВа.

Невелику чергу приблизно з 10 осіб можна побачити хіба що біля "другої спеціальної виборчої дільниці" в наметі на Жовтневій площі перед захопленою Донецької ОДА.

При цьому на даний момент біля барикад все спокійно. Там перебуває близько 50 осіб і немає мітингу.

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Пройшовши по декількох виборчих дільницях у Ворошиловському та Київському районах, кореспондент "Острова" за даними на 12-13 годин не зафіксував черг.

Озброєна охорона є не на всіх ділянках. На деяких - тільки кремезні хлопці в камуфляжі і зі стрічкою.