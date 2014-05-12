У Київській області Нацгвардія затримала 8 осіб з арсеналом зброї
Бійці Національної гвардії України на блокпосту в районі міста Переяслава-Хмельницького (Київська обл.) при огляді двох прямували в Київ автомобілів виявили арсенал зброї.
"Автомобілі VolkswagenPassat і Honda CR-V рухалися в напрямку Києва і були без номерних знаків, що і стало причиною зупинки військовими", - наголошується в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацгвардії.
Під час перевірки багажників транспортних засобів були виявлені засоби індивідуального захисту і 6 одиниць військової, мисливської нарізної і гладкоствольної зброї, а також спецзасобів травматичної дії.
У цілому було знайдено 9 мм травматичний пістолет ПМР, 9мм травматичний пістолет ПМ "Вій", 9 мм пістолет системи Browning, рушницю Mossberg 500, 7,62 мм гвинтівка Erma і 7,62 мм карабін МКМ.
"Вісім затриманих осіб від надання пояснень відмовилися, і були передані в слідчий відділ Переяслав-Хмельницької міліції", - наголошується в повідомленні.