У Київській області Нацгвардія затримала 8 осіб з арсеналом зброї

"Автомобілі VolkswagenPassat і Honda CR-V рухалися в напрямку Києва і були без номерних знаків, що і стало причиною зупинки військовими", - наголошується в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацгвардії.

Під час перевірки багажників транспортних засобів були виявлені засоби індивідуального захисту і 6 одиниць військової, мисливської нарізної і гладкоствольної зброї, а також спецзасобів травматичної дії.

У цілому було знайдено 9 мм травматичний пістолет ПМР, 9мм травматичний пістолет ПМ "Вій", 9 мм пістолет системи Browning, рушницю Mossberg 500, 7,62 мм гвинтівка Erma і 7,62 мм карабін МКМ.

"Вісім затриманих осіб від надання пояснень відмовилися, і були передані в слідчий відділ Переяслав-Хмельницької міліції", - наголошується в повідомленні.