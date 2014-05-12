ЗМІ: Розстріляна на Луганщині сім'я їхала в Росію

На місці загинули приватні підприємці - 38-річний Олег та 42-річна Ірина Бурихіни з Антрациту. Їх 10-річна донька Ліза у важкому стані була доставлена в лікарню.

«Олег їхав до родичів в Новошахтинськ (прикордонне з Україною місто в Ростовській області, там живе брат загиблого. - ред.), - розповіла Сегодня знайома родини Бурихіних Світлана. Родичі Бурихіних розповідають, що Олег хотів відвезти в Новошахтинськ сім'ю.

«Він думав, що його не пропустять, тому він хотів підвести Іру з Лизочкой до кордону і повернутися назад. Він хотів їх урятувати», - розповіла колишня невістка Ірини, Христина Васильченко.

Читайте такожУ Луганській області розстріляли подружню паруЗа словами знайомої загиблих, яка попросила не називати її ім'я та прізвище, сім'я займалася приватним підприємництвом і планувала вивезти велику суму - можливо, саме тому Олег не зупинився на блокпосту.

Рідня називає цю інформацію чутками. «Чутки - це страшна річ! Вчора в інтернеті писали, що його дочка вже вмерла, а Лізончик, слава богу, жива і обов'язково видужає!» - сказала Христина.