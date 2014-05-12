"Референдум" на Донбасі фарс й імітація - голова Комітету виборців

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

"Те дійство, що відбулося в кількох населених пунктах Донецької і Луганської області 11 травня, ніяк не можна вважати референдумом, і не тільки тому, що він антиконституційний, що само собою зрозуміло. Сьогодні ми не можемо навіть говорити про те, що сталося у двох областях, хоч якось відповідало загальноприйнятим стандартам, процедурам того, що у всьому світі прийнято вважати референдумом. Якщо ми навіть згадаймо Крим, то там референдум був антиконституційний, антизаконний, з порушенням багатьох стандартів, але хоча б ілюзія якийсь процедури референдуму в Криму була створена. Організатори того, що вчора було в Донецьку і Луганську, навіть не намагалися створити ілюзії процедури ", - зазначив голова КВУ.

За його словами, організатори так званого "референдуму" навіть не намагалися дотримуватися стандарти його проведення.

"Друк бюлетенів абсолютно безконтрольний, транспортування безконтрольне і ніякими документациями не регламентується. Хто був в комісіях, як були створені комісії - невідомо. Приміщення для голосування десь були, десь це було на вулиці. На величезні міста - стотисячники працювало кілька ділянок. Я не уявляю, як скажімо, у місті Маріуполі на 8 дільницях може проголосувати місто, у якому більш півмільйона виборців. Підрахунок голосів був безконтрольний, спостерігачі і преса не допускалися, і підрахувати так швидко голоси - неможливо. Тобто, це був фарс, імітація. Це було створення телекартинки для кількох російських телеканалів із заздалегідь визначеними результатами ", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий "референдум" щодо визначення статусу регіону. Вони стверджують, що 89 % громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки.