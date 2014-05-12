Гроші брали всі - Губарєв розповів про стосунки сепаратистів з Ахметовим

Інші теж брали у нього гроші, але при цьому "зберігали вірність ідеї", заявив один з лідерів терористів Павло Губарєв в інтерв'ю російській урядовій газеті.

"Ми 20 років нашій східній регіональній еліті пробачали крадійство. 20 років ми за них наполегливо голосували. Це відбувалося не тому, що ми їм довіряли, просто альтернативні політичні проекти, які з'являлися на сході, або поглиналися Партією регіонів, або відбувався процес злиття", - розповів сепаратист.

Читайте такожОпубліковано відео, як терористи обмінювали полонених альфівців на ГубарєваЗа його словами після цього і після перемоги Майдану довіра до Партії регіонів "впала до нуля".

"У цих умовах почали з'являтися лідери так званого народного ополчення у всіх містах", - пояснив лідер терористів.

Через деякий час, за його словами, "виявилося, що дві третини з активістів вже на утриманні олігарха Ахметова. Дуже невелика група осіб зберігала вірність ідеї, але при цьому все одно брала гроші".

"Гроші брали всі!", - зізнався Губарєв.