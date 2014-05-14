Заступник держсекретаря США: зараз немає політики важливішої, ніж та, що стосується України

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив колишній головний редактор журналу Time, а нині заступник держсекретаря США Річард Стенгел.

"Як очільник офісу публічної дипломатії у державному департаменті, я би хотів бачити дипломатію ближчою до політики. Зараз немає важливішої політики, ніж та, яка стосується України. Тож я намагаюся використати усі засоби публічної дипломатії, щоб посприяти проведенню президентських виборів в Україні 25 травня, щоб український народ зміг обрати своє майбутнє", - зазначив він.

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"На вільних і чесних виборах у людей є можливість виразити і загальну точку зору, і точку зору меншості. Американська конституція захищає погляди меншин і непопулярні точки зору. І вибори в Україні представлять погляди всіх її мешканців", - заявив Стенгел