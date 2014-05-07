Путін запевняє, що РФ відвела свої війська від кордону з Україною

Росія відвела свої війська від кордону з Україною, тепер вони перебувають там, де проходять регулярні навчання, заявив президент РФ Володимир Путін, передає РИА Новости.

«Нам весь час говорили, що турбують наші війська біля українського кордону, ми їх відвели, вони перебувають сьогодні не на українському кордоні, а в місцях, де проводять свої регулярні навчання, на полігоні», - сказав Путін на прес-конференції за підсумками зустрічі зі своїм швейцарським колегою, діючим головою ОБСЄ Дідьє Буркхальтером, щодо ситуації в Україні.

«Це легко перевіряється за допомогою сучасних засобів розвідки, зокрема з космосу все видно», - додав президент РФ.

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Як повідомляв УНІАН, 29 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу запевняв, що Росія припинила військові навчання біля кордонів з Україною, а також спростовував твердження про присутність на українській «території російських диверсійно-розвідувальних груп».

Однак того ж дня НАТО не підтвердило відведення російських військ від східних кордонів України.

"Зараз немає ніяких даних, які б підтверджували відведення російських підрозділів від кордону з Україною. Продовжуємо переконувати Росію виконувати Женевські домовленості, і відвести свої війська від кордону з Україною, щоб таким чином створити умови для дипломатів і діалогу", - сказав представник НАТО.