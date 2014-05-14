Сепаратисти на сході не пускають гірників на зміни, намагаються зупинити роботу шахт

Сепаратисти в Донецькій та Луганській областяхУкраїни намагаються зупинити роботу шахт. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Незалежної профспілки гірників Донбасу Михайло Волинко, передає кореспондент "ОстроВа".

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"Вже зараз є випадки, коли шахтарів не пускають на роботу... Зараз сепаратисти що роблять: вони намагаються не пускати автобуси, зміну на шахти. Нещодавно були на шахті Калініна, це в Донецьку, змусили директора написати заяву на розрахунок. На тій же шахті Калініна... вчора приїхали (сепаратисти - "ОстроВ") та хотіли зупинити роботу. Але там працівники сказали, що їм треба сім'ї годувати", - повідомив він.

"Ці сепаратисти хочуть зупинити роботу шахт Донбасу, але шахтарі продовжують відстоювати свої робочі місця", - підкреслив Волинко.

Також він додав, що, на його думку, на Донеччині правоохоронці працюють "разом із сепаратистами".