МЗС Угорщини не побачив нічого "нового" у словах Орбана про автономію угорців в Україні

Заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час інавгураційної промови 10 травня щодо автономії угорців України не містить жодних нових елементів.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Угорщини Яноша Мартоні, розміщеній на сайті угорського МЗС.

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Зокрема, як зазначається в повідомленні, 12 травня у Брюсселі, відповідаючи на запитання одного з журналістів щодо заяви прем'єр-міністра Орбана про право на автономію угорців, які проживають у сусідніх країнах, Мартоні відповів: «Те, що сказав прем'єр-міністр про автономію, не містить жодних нових елементів, якщо порівнювати з політикою угорського уряду протягом останніх 25 років».

«Будь-яку неправильну інтерпретацію цих слів, добру чи погану, ми рішуче відкидаємо", - сказав міністр закордонних справ Угорщини.

Також у повідомленні зазначається, що у своїй інавгураційній промові в суботу, 10 травня, новообраний прем'єр-міністр Орбан заявив у парламенті, що 200 тисяч угорців, які проживають в Україні, мають право на подвійне громадянство, а також права громад та можливість для самоврядування.

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Нагадаємо, 12-13 травня ряд ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Угорщини нібито заявив про необхідність автономії та подвійного громадянства для угорців, які живуть у сусідніх країнах, зокрема, в Україні.

Після цього 13 травня МЗС України запросило посла Угорщини у зв`язку із заявою Орбана стосовно подвійного громадянства та автономії для угорської громади в Карпатах.