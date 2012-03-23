Угорщина підтримає національну автономію в Закарпатті

Надзвичайний і Повноважний Посол Угорської Республіки в Україні Міхаль БАЄР підтвердив журналу Weekly.ua інформацію про те, що українські угорці добиваються створення автономії.

За словами дипломата, ця ідея обговорювалася на засіданні угорсько-української міжурядової комісії із забезпечення прав нацменшостей, однак ініціатива виходила від однієї з угорських партій Закарпаття, а не від уряду Угорщини.

«На останньому засіданні угорський уряд запропонував свою підтримку тим ініціативам, які виходили від легітимних політичних організацій закарпатських угорців. Це (ідея створення Притиснянського району) ініціатива однієї з двох угорських партій Закарпаття. Ми просто забезпечили свою підтримку цим ініціативам, і про жодний сепаратизм не йдеться», - наголосив посол.

М.БАЄР заявив, що заяви про можливе приєднання майбутньої автономії до території Угорщини не мають підстав. «Ми підписали Гельсінкський акт, за яким зобов'язалися поважати кордони в Європі. Угорщина була першою країною, яка 6 грудня 1991 року підписала з Україною двосторонній базовий договір, де зазначається, що у нас немає жодних територіальних претензій до незалежної України. Тому мова про угорський сепаратизм недоречна», - зазначив посол.