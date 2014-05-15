Позиція країн ЄС щодо України консолідована - Томбінський

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Позиція ЄС щодо України консолідована, відбувається стабільне залучення ЄС не лише на рівні інституцій, а й на рівні країн”, - сказав він.

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Також Томбінський наголосив, що “ми всі бачимо, наскільки ізольована Росія на міжнародній арені і в міжнародних справах, і тут йдеться не просто про символічний жест щодо того, що наступний саміт «Великої сімки» відбудеться в Брюсселі 5 червня і там буде 7 країн-членів (без Росії - УНІАН)”.

“Ми бачимо тут не тільки консолідовану позицію ЄС стосовно того, як зрозуміти те, що відбувається в Україні, тут йдеться про глобальну замученість, і ми єдині в цьому”, - підкреслив Томбінський.

Що стосується запровадження подальших санкцій ЄС проти Росії, то Томбінський зауважив, що “санкції - не мета сама по собі, це засіб для досягнення певних змін, санкції, які вже застосовані проти Росії, вже приносять певний ефект”.